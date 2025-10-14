La Diputació finança amb 384.000 euros la implantació de la telelectura de l’aigua a Corbera

Corbera implantarà un sistema de telelectura de l’aigua amb una inversió de 384.000 euros finançada per la Diputació
El projecte modernitza el servei municipal, millora l’eficiència i aposta per la sostenibilitat i la digitalització
La Diputació de València ha aprovat una nova inversió de 384.000 euros per a Corbera destinada a implantar un sistema de telelectura en la xarxa d’aigua potable, dins del Pla Obert d’inversions.
Es tracta del projecte amb més pressupost aprovat en esta tanda d’ajudes, que inclou un total de 54 actuacions en 43 municipis de la província, amb una inversió global de 462.000 euros.
Corbera gestiona directament el servei municipal de l’aigua, i des de fa 15 anys s’està invertint de manera contínua per millorar aquesta gestió, amb l’objectiu que siga més eficient i eficaç.
Segons la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, es tracta d’una “gran inversió de present i futur” que suposa una millora directa en un servei bàsic com és el cicle de l’aigua. Enguix ha remarcat la responsabilitat dels ajuntaments a l’hora d’impulsar este tipus de projectes que, a més de modernitzar les infraestructures, aposten per la sostenibilitat i el benestar ciutadà.
El projecte de Corbera és el de major quantia econòmica aprovat en aquesta fase del pla i reflecteix la voluntat del consistori d’avançar cap a una gestió més intel·ligent dels recursos municipals.
Amb esta actuació, Corbera farà un pas endavant en la digitalització dels serveis públics, situant-se com un exemple de poble que aposta per la innovació i l’eficiència energètica.