La Guàrdia Civil deté l’autor dels robatoris en domicilis a la localitat d’Alginet

La Guàrdia Civil ha detingut l’autor de diversos robatoris en habitatges amb moradors a la localitat d’Alginet.
El detingut va arribar a agredir algunes de les víctimes que el van sorprendre durant els fets.
Durant el mes de setembre, la localitat d’Alginet havia patit una sèrie de robatoris amb força en domicilis on hi havia persones. El modus operandi consistia en escalar per la façana per accedir a l’interior dels habitatges, que prèviament vigilava per assegurar-se que eren persones majors que vivien en primeres plantes i deixaven la finestra oberta.
L’autor ha estat reconegut per algunes de les seues víctimes, ja que una d’elles va patir violència física en sorprendre’l dins del seu domicili. En altres casos, va ser captat per càmeres de vigilància eixint d’un habitatge o transportant objectes sostrets.
La Guàrdia Civil de Carlet, una vegada identificat el sospitós, va dur a terme dispositius operatius en les vies d’accés a les zones afectades, així com esperes en vehicles comercials, fins que finalment es va aconseguir la seua detenció.
L’autor, un home de 51 anys i nacionalitat espanyola, ha sigut detingut per quatre delictes de robatori. L’autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a presó.
La investigació continua oberta per a l’esclariment d’altres sis robatoris presumptament comesos pel mateix individu.
La investigació ha sigut duta a terme per agents del Post Principal de Carlet, i les diligències s’han remés al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Carlet.