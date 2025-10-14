Martínez Mus destaca els avanços en la duplicació de la CV-32 i l’accés al polígon ‘Juan Carlos I’ a Almussafes

Martínez Mus ressalta el progrés de la duplicació de la CV-32 i el nou accés al polígon Juan Carlos I
Les obres milloren la connectivitat logística i formen part d’un pla de modernització d’infraestructures estratègiques
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicent Martínez Mus, ha destacat el progrés de les obres en la duplicació de la CV-32 i el projecte d’accés al Polígon Industrial Juan Carlos I a Almussafes durant la tercera reunió de la comissió ‘The Best Place for Logistics’, que reuneix ajuntaments, empreses, universitats i agents socials de l’àrea metropolitana de València.
Martínez Mus va subratllar la importància d’aquestes actuacions per reforçar la competitivitat logística i la connectivitat de la regió. Les obres de duplicació de la CV-32, iniciades al gener de 2025, continuen a bon ritme amb un termini d’execució de 24 mesos. D’altra banda, el projecte de millora de l’accés al polígon Juan Carlos I, amb la redacció adjudicada a l’agost, té un termini previst de 20 mesos.
El conseller va anunciar també la integració del vial d’accés al Parc Logístic de València en la xarxa autonòmica de carreteres, mesura que permetrà millorar la mobilitat de mercaderies i facilitar l’accés a les empreses instal·lades a la zona.
Durant la reunió també es van repassar els avanços d’infraestructures afectades per les riuades d’octubre de 2024, com la CV-36 i la CV-50, així com projectes de l’Ajuntament de València, inclòs el nou pla director de la EMT. La Generalitat ha mobilitzat més de 600 milions d’euros per a la reconstrucció i modernització d’aquestes infraestructures estratègiques.