Mazón anuncia més de 108 milions d’euros per a famílies i estudiants afectats per la DANA

Mazón destina més de 108 milions d’euros en ajudes directes i automàtiques per a famílies i estudiants afectats per la DANA
Quatre línies de suport econòmic sense burocràcia cobreixen material escolar, universitaris i famílies vulnerables
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat nous decrets d’ajudes directes, automàtiques i sense tràmits, per valor de més de 108 milions d’euros, destinats a famílies i estudiants afectats per la riuada del 29 d’octubre de 2024. L’objectiu és contribuir a recuperar la normalitat de manera ràpida i accessible.
Les quatre línies d’ajuda són:
Ajuda de 500 euros per alumne en ensenyances no universitàries (públices, concertades i privades), acumulable per fills, beneficiant uns 200.000 estudiants per a l’adquisició de material escolar, llibres i útils educatius. La sol·licitud s’obrirà el 20 d’octubre i es podrà tramitar telemàticament fins al 19 de novembre, amb suport presencial als centres educatius si cal.
Ajuda de 600 euros per estudiant universitari i d’ensenyances artístiques superiors, per 5.000 estudiants amb residència en municipis afectats, pagament directe per transferència. Aquesta línia compta amb 3 milions d’euros i es tramitarà de forma telemàtica sense justificació prèvia, prioritzant qui més ho necessita.
Ajudes a famílies acollidores, amb un màxim de 6.000 euros segons el nombre de menors acollits (3.000 per un menor, 4.000 per dos, 5.000 per tres, 6.000 per quatre o més), amb un pressupost total d’1 milió d’euros. La concessió serà automàtica i de forma directa, sense necessitat de sol·licitud.
Ajudes a famílies nombroses, monoparentals i vulnerables, especialment amb menors amb discapacitat, amb un pressupost total de 3.584.000 euros. Les famílies vulnerables amb menors amb capacitats especials rebran 2.000 euros, mentre que les famílies nombroses i monoparentals percebran 1.000 euros. Aquesta línia també serà automàtica, sense formularis ni tràmits.
El president Mazón ha destacat que aquestes ajudes són compatibles amb totes les anteriors del Consell i de la resta d’administracions, i que l’objectiu és garantir una reconstrucció ràpida, justa i solidària per a tots els afectats.