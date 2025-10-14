Sis granges valencianes d’AVA-ASAJA participen en un projecte europeu per a frenar la desertificació

Sis explotacions ramaderes valencianes s’integren en el projecte europeu Nemesis per a regenerar el sòl i combatre la desertificació
AVA-ASAJA impulsa pràctiques sostenibles en granges valencianes dins d’una iniciativa finançada pel programa Horitzó Europa
Sis explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, totes elles associades a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), participen en el projecte europeu Nemesis, una ambiciosa iniciativa internacional finançada pel programa Horitzó Europa de la Unió Europea, que busca revertir la degradació del sòl i combatre la desertificació en l’àrea mediterrània.
El projecte, coordinat pel Centre d’Excel·lència Eratóstenes de Xipre i amb la participació de 37 entitats de 13 països, compta amb un pressupost de quasi 12 milions d’euros i es desenvoluparà al llarg dels pròxims quatre anys. L’objectiu és crear una xarxa de laboratoris vius (Living Labs) on s’assagen, en condicions reals, pràctiques innovadores de gestió del sòl que puguen convertir-se en models de sostenibilitat i resiliència.
Dins del Living Lab espanyol, sis explotacions valencianes —quatre de la província de València, una de Castelló i una d’Alacant— actuaran com a experiències pilot demostratives, representant diferents tipus de gestió ramadera, però amb un mateix propòsit: regenerar el sòl, reduir residus i reforçar la relació entre ramaderia, agricultura i sostenibilitat ambiental.
Explotacions de boví, porcí i oví-caprí
Participen en el projecte:
- Una explotació d’oví-caprí que integra el pastoreig en recintes de cereal i farratges de secà i l’ús del fem compostat per a l’agricultura.
- Una explotació de boví de llet que experimenta amb l’aplicació agrícola del compost produït amb el seu propi fem.
- Una explotació de boví d’engreix que treballa en la optimització del compostatge i la seua aplicació agronòmica en vinyes i fruits secs.
- Una ramaderia extensiva de boví de carn que participa en un projecte de sinergia forestal-ramadera mitjançant el pastoreig en zones pròximes a masses forestals.
- Una explotació de porcí intensiu que aprofita el fem compostat en plantacions de dacsa en regadiu.
A totes elles se suma la Finca Sinyent d’AVA-ASAJA, situada a Polinyà del Xúquer, que exercirà un paper clau com a centre demostratiu i de difusió, aplicant compost de fems i solucions sostenibles per a millorar la salut del sòl. Des d’aquesta instal·lació s’impulsarà la transferència de coneixement, la formació i la connexió entre agricultors, ramaders, tècnics i investigadors, reforçant la posició d’AVA-ASAJA com a agent d’innovació en el territori valencià.
Projecte Nemesis
Amb este projecte, AVA-ASAJA reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la gestió eficient dels recursos i l’adaptació del sector agropecuari als reptes climàtics. El projecte Nemesis suposa una oportunitat perquè les explotacions valencianes contribuïsquen als objectius europeus de tindre sòls saludables per a 2030.
Els avanços del projecte es podran seguir a través de la web oficial: https://www.nemesis-soil.eu/
El consorci internacional celebrarà la seua reunió de llançament oficial del 26 al 28 de novembre de 2025 a Limassol (Xipre), on AVA-ASAJA estarà present com a representant del sector ramader valencià dins del Living Lab espanyol.
“El sòl és la base de la nostra agricultura i ramaderia. Participar en un projecte d’esta magnitud ens permet demostrar que el camp valencià no sols està compromés amb la innovació i la sostenibilitat, sinó que pot ser el millor recurs per a millorar la salut del sòl i lluitar contra la desertificació”, ha subratllat Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA.