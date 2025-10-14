València ja té a les seues noves representants per a les Falles 2026: CARMEN PRADES I MARTA MERCADER

L’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar ahir a la vesprada els noms de les joves que viuran el somni faller durant tot el pròxim exercici.
Carmen Prades, de la falla Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal, ha sigut triada fallera major de València.
Per part seua, Marta Mercader, de la comissió Alberic-Heroi Romeu, serà la fallera major infantil.
Totes dues pertanyen al sector La Roqueta-Arrancapins.
L’emotiu anunci es va produir, com mana la tradició, en l’Hemicicle Municipal, on l’alcaldessa va realitzar la trucada telefònica a les dues triades.
Un moment carregat d’emoció que va ser retransmés en directe i seguit per tot el món faller.
Minuts abans, el Ple Extraordinari de la Junta Central Fallera i els jurats de les candidates s’havien reunit en el Saló de Cristall de l’Ajuntament.
Després del lliurament dels sobres amb els noms, l’alcaldessa va revelar la identitat de les noves màximes representants de la festa.
Carmen Prades i Marta Mercader inicien ara un any ple d’actes, emocions i vivències que culminarà el mes vinent de març, quan representen a tota València en les Falles 2026.
València ja té falleres majors… i comença el compte arrere per a les Falles 2026.