Agricultura concedeix els premis a l’emprenedoria de les dones rurals de la Comunitat Valenciana en la seua segona edició
Premis a l’emprenedoria de les dones rurals de la Comunitat Valenciana reconeixen talent i innovació
Quatre categories premiades amb un total de 90.000 € per impulsar el lideratge femení en el món rural i pesquer
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit els premis a l’emprenedoria de les dones rurals de la Comunitat Valenciana en la seua segona edició, després de la publicació de la resolució oficial en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 24 de juliol de 2025, amb la qual es convocava aquesta edició.
Els guardons tenen com a objectiu visibilitzar i reconéixer el paper fonamental de les dones en l’àmbit rural i en el sector pesquer i aqüícola valencià, destacant projectes vinculats amb l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la integració social i la innovació. Aquests projectes contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les localitats i la innovació social.
La directora general d’Aigua i Desenvolupament Rural, Sabina Goretti Galindo, ha assenyalat que:
“Aquests premis reflecteixen el compromís de la conselleria amb la promoció de l’emprenedoria femenina en el món rural, reconeixent el talent, la innovació i l’esforç de les dones, que actuen com a motor de desenvolupament, cohesió i sostenibilitat en els seus territoris”.
Categories i guanyadores
La convocatòria inclou quatre modalitats de reconeixement:
- Premi a l’emprenedoria en el sector agrari del món rural de la Comunitat Valenciana
- 1r premi: AHINSECT COOP. V. – 15.000 €
- 2n premi: María Elvira Chorques Pareja – 10.000 €
- 3r premi: Lucía Ortiz Gandía – 5.000 €
- Premi a l’emprenedoria en el sector pesquer o aqüícola de la Comunitat Valenciana
- 1r premi: Cofradia de Pescadors de Gandia – 15.000 €
- Premi a l’emprenedoria en la diversificació de l’activitat econòmica en l’àmbit rural
- 1r premi: Agroforestal de Penyagolosa SL – 15.000 €
- 2n premi: Alba María Martínez Vicente – 10.000 €
- 3r premi: María Luz Querol Sanz – 5.000 €
- Premi honorífic “Històries de Vida” (sense dotació econòmica)
- Guanyadora: María Carmen Argudo Arias, pionera com a pescadora al Grau de Gandia, obrint camí a altres dones en un ofici fins aleshores reservat als homes.
La convocatòria compta amb un pressupost total de 90.000 euros i busca impulsar i enfortir el paper de les dones en el sector primari i el món rural valencià.
La directora general ha destacat que:
“La incorporació de dones al sector primari aporta talent, compromís i visió de futur, elements clau per impulsar un model productiu més equilibrat, innovador i sostenible”.
A més, ha subratllat que:
“Cada vegada són més les dones que assumeixen un paper protagonista en el món rural i pesquer, la qual cosa contribueix a enfortir el teixit econòmic i social dels nostres territoris”..