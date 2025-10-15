Alzira acull la segona Fira de la Salut a la Plaça Major
Alzira celebra la II Fira de la Salut a la Plaça Major amb tallers, xarrades i activitats lúdiques
Iniciativa per promoure hàbits saludables i acostar els recursos sanitaris i socials a la ciutadania
La Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament d’Alzira organitza aquest dimecres 15 d’octubre la segona edició de la Fira de la Salut, que se celebra a la Plaça Major de 17.00 a 19.30 hores. L’objectiu de la iniciativa és promoure hàbits de vida saludables i acostar els recursos sanitaris i socials disponibles a la ciutadania.
La fira compta amb la participació d’entitats i associacions locals com: Fem Esport, Fundació Nacho Barberà, Sembrem, ACECOVA, Creu Roja, Amamanta, Universitat Catòlica de València-Seu d’Alzira, EFA Torrealedua, centres de salut d’Alzira, Alzira Camina, Ludus, Protecció Civil, servei de donació de sang i GAILES.
Durant la vesprada es duran a terme tallers, activitats lúdiques, demostracions i xarrades informatives, dirigides tant a adults com a xiquets, amb la finalitat de fomentar la participació i conscienciar sobre la importància de cuidar la salut física i emocional.
La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha destacat que “la Fira de la Salut és una oportunitat per posar en valor la tasca de totes les entitats locals que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Volem que Alzira siga una ciutat saludable, activa i compromesa amb el benestar de totes les persones”.
Ferrer ha afegit que “des de la Regidoria de Salut Pública continuarem impulsant iniciatives que promoguen la prevenció, l’activitat física, l’alimentació equilibrada i la salut emocional, treballant colze a colze amb el teixit associatiu i sanitari de la ciutat”.
La II Fira de la Salut d’Alzira és una activitat oberta a tot el públic, i des de la regidoria s’anima a la ciutadania a participar-hi i gaudir d’una vesprada dedicada a la salut i al benestar col·lectiu.