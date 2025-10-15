Alzira instal·larà contenidors marrons arreu de la ciutat per a fomentar el reciclatge de la matèria orgànica
Alzira inicia una nova fase del sistema de recollida de residus orgànics amb contenidors marrons en nous barris.
L’objectiu és fomentar el reciclatge, reduir els residus al contenidor gris i avançar cap a una gestió més sostenible.
La Regidoria de Serveis per a la Ciutat de l’Ajuntament d’Alzira ha presentat una nova fase del sistema d’arreplega de residus orgànics, destinada a fomentar el reciclatge entre la ciutadania.
El regidor Enrique Montalvá, acompanyat per l’educador ambiental Fernando Martínez, ha donat a conéixer aquesta iniciativa que pretén conscienciar la població sobre la importància de separar correctament la matèria orgànica i reduir així la quantitat de residus que van al contenidor gris.
Segons ha explicat Montalvá, el projecte continua avançant des de mitjan setembre amb l’ampliació progressiva del servei a nous barris de la ciutat. En esta nova fase, els veïns i veïnes d’Alzira començaran a trobar nous contenidors de color marró destinats exclusivament a la fracció orgànica.
L’objectiu principal és millorar les xifres de reciclatge i avançar cap a una gestió més sostenible dels residus municipals. En total, s’instal·laran prop de 166 contenidors repartits per tot el terme d’Alzira perquè tota la ciutadania puga participar activament en el reciclatge.
A més, un cop la ciutadania s’haja acostumat a utilitzar els nous contenidors marrons, aquests es tancaran i només podran obrir-se mitjançant una clau electrònica vinculada a cada nucli familiar, garantint un ús responsable i un millor seguiment del reciclatge per zones.
L’ús d’aquest contenidor suposarà una reducció en la taxa de reciclatge tant per a l’ajuntament com per als ciutadans d’Alzira. Aquesta matèria orgànica anirà destinada a realitzar compost de gran qualitat.
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb el medi ambient i amb les polítiques de gestió eficient dels residus urbans, impulsant una ciutat més neta, sostenible i compromesa amb el futur.