AVA-ASAJA celebra les primeres ajudes per la DANA però reclama compensacions per la pèrdua de terres agrícoles
L’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA, celebra el primer pas del Ministeri d’Agricultura per ajudar els afectats per la DANA, amb subvencions de fins a 11.800 euros per hectàrea per a les explotacions agrícoles més pròximes als rius desbordats.
Tot i reconéixer aquest avanç, l’organització alerta que la mesura és insuficient i reclama una resposta més completa del Govern central
Segons AVA-ASAJA, molts agricultors no sols van perdre les collites, sinó també la propietat de les seues terres, que podrien passar a ser considerades Domini Públic Hidràulic. Per això, demanen que el Ministeri per a la Transició Ecològica aprove una línia d’ajudes complementària que compense la pèrdua del valor patrimonial del sòl.
L’associació agrària insisteix que la DANA va deixar conseqüències greus i que les administracions han d’anar més enllà de les reparacions puntuals, garantint la supervivència del sector agrícola valencià davant els efectes del canvi climàtic.