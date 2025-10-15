LA UNIÓ denuncia la bretxa de gènere en el sector agrari valencià
LA UNIÓ denuncia la bretxa de gènere en el sector agrari valencià amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural.
L’organització alerta que les dones continuen infrarepresentades al camp i reclama un major suport i accés al finançament per a les dones rurals.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera alerta que les dones continuen infrarepresentades en el camp i demana un major suport i accés al finançament per a les dones rurals.
A la UE, les dones representen el 31% de la població agrària.
Encara que el 30% de l’emprenedoria rural està liderat per dones, només el 2% accedeix al finançament disponible.
Segons l’organització, aquestes dades evidencien desigualtats estructurals que limiten el potencial femení al medi rural i reclamen que les institucions europees, estatals i autonòmiques reforcen les polítiques i recursos efectius per a la igualtat.
Aspectes destacats:
Espanya ha incorporat la perspectiva de gènere al Pla Estratègic de la PAC, però es necessiten recursos que garanteixen igualtat en l’accés a la terra, al finançament i a la presa de decisions.
LA UNIÓ insta que la plataforma europea per a dones en l’agricultura, anunciada per 2026, es transforme en mesures concretes.
Les dones rurals continuen amb escasses oportunitats de decisió en preus, condicions laborals, seguretat alimentària i accés a responsabilitats, sovint obligades a triar entre visibilitat i esforç personal o invisibilitat i certa seguretat.
Segons Avenc Bahous, directora executiva d’ONU Dones, invertir en igualtat de gènere té un impacte transformador: tancar la bretxa digital de gènere beneficiaria milions de dones i augmentaria significativament el PIB mundial.
Compromís de LA UNIÓ: continuar treballant per la igualtat real al camp, el reconeixement del paper de les dones rurals i un futur on el seu treball, veu i lideratge siguin plenament valorats.