Les Corts Valencianes acullen una campanya solidària de donació de sang
Diputats i treballadors participen en la jornada solidària organitzada pel Centre de Transfusió
Llanos Massó destaca la importància de donar sang com a gest que pot salvar vides.
.Les Corts Valencianes i el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana han organitzat una campanya solidària de donació de sang dins del parlament valencià.
Aprofitant la sessió plenària celebrada hui, diputats i treballadors de la cambra autonòmica han participat en aquesta iniciativa solidària acudint a la sala l’Andana, espai habilitat per a les donacions.
Durant la jornada, la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha destacat “la gran tasca que desenvolupa el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana” i ha assenyalat que “donar sang pot salvar vides, i per a nosaltres és un privilegi poder aportar el nostre granet d’arena”.
Massó ha animat també a tota la ciutadania a participar en aquestes campanyes: “Convide tots els valencians i valencianes a acostar-se a donar sang, ja siga en el seu poble, la seua ciutat o el seu centre de salut. Un xicotet gest com aquest pot canviar la vida de moltes persones”.