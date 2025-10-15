Mazón destaca el lideratge de les regions europees en inversió tecnològica i IA
La Comunitat Valenciana duplica la seva capacitat tecnològica per avançar cap a la sobirania tecnològica i energètica
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat el paper de les regions europees per a impulsar la inversió en tecnologia i intel·ligència artificial (IA) durant la seua intervenció en el 168è Ple del Comitè de les Regions de la UE.
Mazón ha participat en el debat “Els desafiaments dels Centres de Dades en relació amb el desenvolupament regional i sostenible”, presentat pel president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, i ha destacat que els centres de dades són fonamentals per a la seguretat, la innovació i la inversió.
A més, ha afirmat que des de les regions es treballarà per a impulsar la Comissió Europea a adoptar mesures que promoguen una Europa tecnològica i d’IA, i ha assenyalat que la Comunitat Valenciana està duplicant la seua capacitat tecnològica mitjançant l’atracció d’inversió, amb l’objectiu d’aconseguir la sobirania tecnològica i energètica.