Mazón reclama “agilitat i eficàcia” perquè els fons europeus per a la reconstrucció de la DANA “arriben ràpidament a la Comunitat Valenciana”
El president defensa una gestió regional eficient per transformar els recursos de la UE en ocupació, infraestructures i innovació
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamat la màxima agilitat i eficàcia perquè els fons europeus destinats a la reconstrucció de les zones afectades per les riades arribin amb rapidesa a la Comunitat Valenciana.
Durant la jornada organitzada amb motiu de la 23a Setmana Europea de les Regions i Ciutats, Mazón ha destacat el paper fonamental de la Unió Europea a través d’instruments com el Mecanisme de Protecció Civil i el Fons de Solidaritat, i ha assenyalat que els 1.600 milions d’euros notificats per la Comissió Europea “han d’activar-se immediatament”.
D’aquests fons, 945 milions d’euros provenen del Fons de Solidaritat de la UE (FSUE) i 645 milions de la reprogramació del Mecanisme Restore, dels quals més de la meitat eren recursos ja pertanyents a la Comunitat Valenciana. Mazón ha criticat que el Govern d’Espanya ha reorientat aquests recursos restant-los d’altres inversions estratègiques, i ha lamentat que gairebé un any després de la riada només s’haja rebut un avanç de 100 milions, dels quals 39 milions corresponen a la Comunitat Valenciana.
El president ha qualificat de “insuficient” l’aportació del Govern central i ha denunciat la falta d’ajudes directes i recursos a cost zero, tot recordant que la Comunitat Valenciana és la regió espanyola pitjor finançada.
Mazón ha defensat augmentar la capacitat de decisió de les regions europees, ja que “la millor cohesió s’aconsegueix escoltant qui està més a prop del territori”. Ha destacat que les institucions autonòmiques poden transformar les grans directrius europees en ocupació, infraestructures, innovació i benestar per als ciutadans.
Entre els projectes estratègics valencians recolzats per fons europeus, ha esmentat la gigafactoría de Volkswagen a Sagunt i la planta d’hidrogen verd de BP a Castelló, com a exemples de com els recursos de la UE, gestionats amb visió regional i col·laboració públic-privada, permeten avançar cap a la mobilitat sostenible i la sobirania energètica.
Finalment, Mazón ha recordat les mesures del Consell per fomentar la inversió i la cohesió, com polítiques fiscals atractives, simplificació administrativa, règim per a projectes empresarials estratègics, així com el Pla de Reindustrialització que mobilitzarà més de 10.000 milions d’euros d’inversió privada, amb l’objectiu d’augmentar la participació de la indústria en el PIB del 14% al 20%.
El president ha destacat també la seva tasca a Brussel·les per reivindicar davant la UE les necessitats dels valencians i ha reclamat una Política Agrària Comuna justa, garantint igualtat de condicions per als sectors productius del territori.