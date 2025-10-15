Nova campanya del Kaki Ribera del Xúquer amb més promoció i suport institucional
La Denominació d’Origen ha iniciat la campanya de recollida amb perspectives de normalitat, després de diverses temporades condicionades per la climatologia i les plagues.
En 2025, la DOP invertirà més de dos milions sis-cents mil euros en promoció per a reforçar la nova imatge de la seua marca Persimon, amb presència a Espanya, França, Canadà i Brasil.
El president de la DOP, Cirilo Arnandis, ha assenyalat que esta serà la campanya de consolidació de Persimon com a sinònim de qualitat, sabor i origen garantit, i ha posat en valor el compromís dels més de sis mil huit-cents productors associats.
L’entitat ha reconegut també l’esforç dels agricultors afectats per la DANA del passat octubre, que va provocar danys en infraestructures i explotacions, encara que la campanya evoluciona amb normalitat gràcies al treball conjunt del sector.
Durant la presentació, també ha estat present el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina i la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, María Àngels Ramón-Llín.
Barrachina ha exigit al Govern d’Espanya que no paralitze l’autorització d’eines per a combatre les plagues que afecten els cultius valencians i ha destacat que el Consell està invertint 39 milions d’euros en sanitat vegetal, a més de les ajudes de relleu generacional.
El kaki valencià afronta així una nova temporada amb estabilitat en la producció, promoció rècord i l’objectiu de continuar creixent en els mercats nacionals i internacionals sota el segell de qualitat de la Denominació d’Origen Ribera del Xúquer.