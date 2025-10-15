“Octubre Rosa” a Benifaió: un mes solidari contra el càncer de mama
Benifaió celebra “Octubre Rosa” amb una programació solidària per a conscienciar i recaptar fons en la lluita contra el càncer de mama.
Xerrades, tallers, sopars i activitats col·lectives fomenten la participació ciutadana i el suport a les persones afectades.
La Junta local contra el Cáncer de Benifaió ha presentat la programació solidària “Octubre Rosa”, amb activitats per recaptar fons en motiu del Dia Internacional de la lluita contra el Càncer de Mama el pròxim 19 d’octubre.
Activitats destacades:
- Meses col·lecta: dijous 16 i 23 d’octubre a la Plaça Major.
- Xerrada-Col·loqui “Salut de la dona”: divendres 17 a les 19:00 h al saló d’actes del Consell Agrari Municipal, a càrrec de Neus Rosa.
- Sopar solidari contra el càncer: divendres 24 a les 21:00 h al Hogar de Jubilados y Pensionistas.
- Tallers Sowelum: dissabtes 29 i 30, incloent yoga oncològic i taller d’acompanyament.
Objectiu: sensibilitzar sobre la lluita contra el càncer de mama i recaptar fons per a la causa, fomentant la participació de la ciutadania i el suport a les persones afectades.