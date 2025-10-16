El Circuit Ricardo Tormo acull aquest cap de setmana el ‘NAPA Racing Weekend’
El Circuit Ricardo Tormo acull la penúltima cita de la Fórmula 4 i set carreres més aquest cap de setmana.
L’esdeveniment combina competició, exhibicions, food trucks i activitats familiars amb entrada gratuïta al paddock.
El Circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra els dies 18 i 19 d’octubre el ‘NAPA Racing Weekend’, un esdeveniment organitzat per la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA) que combina competició i activitats per a tota la família.
El plat fort del cap de setmana serà el Campeonato de España de Fórmula 4, amb tres curses programades —una el dissabte i dues el diumenge— en la penúltima cita del campionat. El belga Thomas Strauven lidera la classificació amb 110 punts d’avantatge, mentre que el millor espanyol és Juan Cota, cinquè a la taula general.
A més de la Fórmula 4, el programa inclou la quinta prova de la Toyota GR Cup i el Campeonato de España de GT CET, amb superesportius i turismes, sumant un total de set carreres durant el cap de setmana.
L’esdeveniment oferirà entrada gratuïta a la tribuna de boxes i al ‘paddock’, així com activitats complementàries: exhibicions de drift, food trucks i exposició de vehicles, amb l’objectiu de combinar emoció a la pista i entreteniment per a tots els públics.