El Consorci de la Ribera impulsa el Consell Consultiu per a la conservació dels ecosistemes fluvials del Xúquer
El nou òrgan promourà la participació ciutadana en la gestió i conservació dels ecosistemes fluvials de la Ribera del Xúquer.
El projecte s’emmarca en la iniciativa “Canya a la canya”, amb suport del MITECO i fons europeus NextGenerationEU, per impulsar la sostenibilitat i la resiliència ambiental.
El Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha constituït el nou Consell Consultiu per a la promoció i conservació dels ecosistemes fluvials de la Ribera del Xúquer, un òrgan que té com a objectiu afavorir la participació ciutadana real i efectiva en la planificació i gestió mediambiental del territori.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte “Canya a la canya”, desenvolupat pel Consorci de la Ribera i la Fundació Limne en 13 municipis de la conca baixa del Xúquer, i que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
El nou Consell Consultiu actuarà com a espai de participació, coordinació i assessorament entre administracions, entitats locals, associacions i ciutadania. Les seues funcions principals seran avaluar els problemes i necessitats dels ecosistemes fluvials, millorar la comunicació entre administracions, fomentar l’accés a la informació pública i garantir la sostenibilitat de les accions de restauració i prevenció d’inundacions.
El Consell estarà format per representants institucionals, socials i ambientals, així com per persones particulars amb implicació en la conservació del riu. Celebrarà almenys dues sessions anuals ordinàries, a més de sessions extraordinàries quan siga necessari. Els acords s’adoptaran, sempre que siga possible, per consens, i tindran caràcter de dictamen o recomanació per als òrgans del govern del Consorci.
A més, el Consorci preveu donar continuïtat al Consell mitjançant altres projectes com “EmpleaXúquer” i el pla estratègic comarcal per a la regulació d’usos del Xúquer, així com noves iniciatives europees dins del programa ERASMUS+, com “RISE Resilient Communities” i “EMMA”, centrades en la resiliència comunitària i la gestió del voluntariat ambiental davant emergències climàtiques.
Amb aquesta acció, el Consorci de la Ribera reafirma el seu compromís amb la protecció del medi fluvial, la sostenibilitat i la participació ciutadana, reforçant el paper de la comarca en la gestió ambiental col·laborativa i la prevenció de riscos naturals.