El SAMU reanima a 1.185 pacientes en parada cardíaca en la Comunitat Valenciana durante 2025

El SAMU salva 1.185 persones en parada cardiorespiratòria a la Comunitat Valenciana durant 2025, amb activitats de formació ciutadana coincidint amb el Dia Mundial de la Reanimació.

Castelló, Alacant i València concentren les reanimacions i les jornades de RCP, amb una mitjana de 21 crides diàries per parades cardiorespiratòries.

Los equipos médicos del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) de la Conselleria de Sanidad han reanimado este año a 1.185 pacientes en paro cardiorrespiratorio en la Comunitat Valenciana:

Castellón: 176 casos

176 casos Alicante: 483 casos

483 casos Valencia: 526 casos

Con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, profesionales del SESCV han celebrado jornadas en las tres capitales para enseñar a la ciudadanía técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Estas actividades incluyeron formación a escolares y demostraciones con ambulancias y unidades de soporte vital avanzado y básico.

La directora general de Asistencia Hospitalaria, Asunción Perales, recordó que cualquier persona puede salvar una vida siguiendo las instrucciones del 112 hasta la llegada del SAMU. La RCP temprana puede aumentar la supervivencia en más del 50 % durante una parada cardíaca.

Durante el año, los CICU gestionaron una media de 21 llamadas diarias relacionadas con paradas cardiorrespiratorias, activándose el protocolo telefónico en el 74% de los casos.

Estas jornadas buscan concienciar sobre la importancia de la RCP, acercar los recursos de emergencia a la ciudadanía y fomentar la preparación ante situaciones críticas.