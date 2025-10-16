Els citricultors valencians reclamen un pla de reconversió ambiciós en les V Jornades Citrícoles de LA UNIÓ
Més del 90% dels citricultors reclamen un pla de reconversió que modernitze explotacions i frene l’abandó de camps.
Els participants demanen ajudes més altes, suport a la renda i prioritat per a joves professionals, davant dels reptes del canvi climàtic i la fragmentació de parcel·les.
Hui s’han presentat els resultats d’una enquesta de LA UNIÓ realitzada a més de 900 citricultors de la Comunitat Valenciana, que posa de manifest un ampli consens sobre la necessitat d’un Pla de Reconversió Citrícola que modernitze explotacions, frene l’abandó de camps i garantisca el futur del sector.
En concret, el 81,2% dels llauradors considera molt important i un 11,9% important la creació del pla. Les prioritats més destacades són:
- Arrancada i nova plantació de cítrics (88%)
- Instal·lació o renovació de reg localitzat (83%)
- Recuperació de camps abandonats (80%)
Els participants també reclamen ajudes superiors al 60%, amb convocatòries durant tot l’any i reconeixement del treball propi com a inversió subvencionable. El 57% prioritza joves i professionals en les ajudes i el 93% demana suport a la renda durant els anys improductius post-renovació.
Les principals barreres detectades són alts costos d’inversió, baixa rendibilitat, fragmentació de parcel·les, falta de relleu generacional i impacte del canvi climàtic. Les àrees formatives amb més interès inclouen control de plagues, poda, nous patrons i digitalització agrícola.
Les jornades, amb més de 400 participants, combinen formació tècnica, maneig agronòmic i innovació varietal, amb presentacions de noves varietats de mandarines, taronges i pomelos per a millorar productivitat, sabor, color i adaptació climàtica.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha subratllat: “La citricultura valenciana necessita un pla que transforme el model productiu amb innovació, relleu generacional i sostenibilitat econòmica”.