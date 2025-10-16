Emergències activa per a este dijous l’alerta groga per pluges i tempestes a l’interior nord de València
L’interior nord de València es prepara per pluges intenses i possibles tempestes amb granís.
L’Aemet preveu precipitacions de fins a 20 l/m² entre les 14.00 i les 21.59 hores d’aquest dijous.
El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha emés un butlletí de fenòmens meteorològics adversos en què s’ha establit la alerta groga per pluges i tempestes a l’interior nord de la província de València per a este dijous.
Segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l’episodi començarà cap a les 14.00 hores i, en principi, es prolongarà fins a les 21.59 hores.
L’Aemet indica que, en esta zona, s’espera una precipitació acumulada d’uns 20 litres per metre quadrat (l/m²) en una hora, així com tempestes que podrien anar acompanyades de granís.
A més, l’agència meteorològica ha avançat que en els pròxims dies hi haurà tempestes vespertines a l’interior, que podrien ser localment fortes, especialment a l’interior de la meitat nord.
Ja este dimecres s’han registrat ruixats dispersos i de curta duració al nord d’Alacant i en algunes zones de l’interior de València i Castelló.