“Exposició ‘Reencontre’ de Bernardo Chordá a la Casa de la Cultura d’Alzira
“Reencontre” mostra a la Sala III d’Alzira una col·lecció que combina paisatges locals i viatges per Europa.
L’artista reaprofita l’aquarel·la per transmetre nostàlgia, llibertat i la seua passió creativa després de la jubilació
L’exposició es compon de diversos quadres pintats en diferents punts del món. Podem trobar-hi des de carrers d’Alzira fins a racons de França. En cada viatge, Bernardo Chordá fotografia aquells llocs que l’enamoren… per després plasmar-los amb passió sobre el llenç.
Després de la seua jubilació, fa dos anys, l’artista va reprendre els pinzells amb una mirada renovada i plena de nostàlgia. Aquesta etapa li ha servit per retrobar-se amb la seua pròpia trajectòria i recuperar obres d’altres èpoques, algunes de les quals tornen a veure la llum en aquesta mostra. El resultat és una col·lecció diversa, que combina peces noves amb altres que formen part de la seua evolució artística.
Chordá és un apassionat de l’aquarel·la, una tècnica que, tot i ser menys coneguda en els seus inicis, ha anat guanyant admiradors amb el temps. Ell la va descobrir gràcies a un grup d’amics amb qui compartia eixides dominicals per pintar a l’aire lliure. Amb els anys, va aprendre a valorar-ne la frescor, la transparència i la capacitat per transmetre sensacions amb espontaneïtat i naturalitat.
Hui, l’aquarel·la és per a ell molt més que una tècnica: és una forma de mirar el món amb sensibilitat i llibertat, una manera de donar vida als paisatges que l’han acompanyat en el seu camí artístic.
Les parets de la sala de la Casa de la Cultura d’Alzira s’han omplit de llum, de color i de records, amb quadres que transporten l’espectador a diferents racons del món. Des dels carrers més propers i quotidians d’Alzira, plens de vida i història, fins a paisatges i escenes de França, Itàlia o altres països europeus, cada obra és una finestra oberta a una experiència viscuda, a un instant que l’artista va voler immortalitzar.
L’exposició, en definitiva, és un homenatge a aqueix “reencontre” amb la pintura, amb els viatges i, sobretot, amb la seua pròpia passió creativa.