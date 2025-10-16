La Generalitat i l’Ajuntament de Carlet comencen els treballs en el clavegueram afectat per les riuades
Vaersa executarà les obres d’emergència per agilitzar la recuperació i reforçar la resiliència davant futures pluges intenses.
La Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Carlet han iniciat les obres de reparació de la xarxa de clavegueram afectada per les inundacions.
Aquesta actuació forma part d’una iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i de la empresa pública Vaersa, amb l’objectiu d’agilitzar la contractació d’emergència de les obres necessàries després de les riuades del passat mes d’octubre.
Les primeres actuacions s’han iniciat després de la signatura del conveni de col·laboració entre Vaersa i el consistori. L’objectiu és garantir que les infraestructures essencials recuperen el seu funcionament de manera ràpida i eficient, evitant nous problemes derivats de possibles pluges intenses.
Execució i suport institucional
La empresa pública Vaersa, especialitzada en gestió mediambiental i desenvolupament de tecnologies per a la gestió de residus, serà l’encarregada d’executar les contractacions. Aquesta intervenció permet simplificar la tramitació administrativa i agilitzar l’ús dels fons del Govern i del mateix consistori.
Molts ajuntaments afectats per les inundacions porten mesos a l’espera de les subvencions estatals, que han patit retrassos en els seus processos. Aquesta iniciativa de la Generalitat ofereix suport directe en la recuperació d’infraestructures crítiques i en la gestió de recursos per a la reconstrucció local.
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori acompanya els ajuntaments durant tot el procés, des de la planificació fins a l’execució de les obres, amb l’objectiu de reparar els danys i reforçar la resiliència del clavegueram davant futurs episodis de pluja, contribuint a la seguretat, el benestar i l’estabilitat de les comunitats afectades.