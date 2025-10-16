L’Hospital de la Ribera acull una xarrada sobre autoexploració mamària
L’Hospital de la Ribera ha acollit una xarrada sobre autoexploració mamària amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama (19 d’octubre)
Lucía Selfa, supervisora de matrones, ha explicat per què l’autoexploració mamària és important, com realitzar-la i quan fer-la.
Luisa Gisbert, infermera de la Unitat de Mama, ha detallat el circuit assistencial de l’hospital davant la sospita de càncer de mama.
El vestíbul de l’Hospital llueix una exposició especial amb missatges de conscienciació i motivació, en homenatge a totes les dones que lluiten i han lluitat contra aquesta malaltia.