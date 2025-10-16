Mazón destaca que el Pla de Reconstrucció garanteix ajudes ràpides i sense burocràcia
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat que el Pla de Reconstrucció de l’Executiu valencià és l’únic que garanteix ajudes ràpides i sense burocràcia a famílies, empreses i autònoms, així com la recuperació total de les infraestructures afectades per la DANA.
Durant la sessió de control en Les Corts, Mazón ha defensat que el Consell està complint amb els terminis previstos i que ningú pararà el calendari del pla.
En matèria d’infraestructures, s’han restituït 40 km de vies de Metrovalencia, recuperat 18 carreteres autonòmiques, 12 ponts, 4 passarel·les i més de 2.700 km de pistes forestals. També s’han retirat 800.000 tones de residus, restaurat depuradores, polígons industrials i arxius històrics, i restituït 150 km de col·lectors.
El pla ha contemplat ajudes econòmiques directes:
- 243 milions d’euros per a 27.000 famílies per pèrdua de béns
- 332 milions per a 90.000 propietaris de vehicles
- 185 milions per a 27.000 autònoms
Mazón ha lamentat que el Govern central només haja abonat el 21% de les ajudes compromeses i ha reclamat major col·laboració institucional.
També ha destacat el suport a l’inici del curs escolar, amb ajudes de 500 € per estudiant per a material educatiu, que beneficiaran 200.000 alumnes, i l’activació d’un pla de finançament estable per a totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Finalment, Mazón ha reafirmat el suport del Consell al transvasament Tajo-Segura i ha anunciat una moció en Les Corts per felicitar María Corina Machado, Premi Nobel de la Pau, per la seua defensa de la llibertat, la convivència, la democràcia i la pau a Veneçuela.