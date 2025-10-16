“MUMA en Gran Format”: una oportunitat per descobrir el fons propi del Museu Municipal d’Alzira
La mostra reuneix 30 obres de gran format d’11 artistes valencians contemporanis, moltes de les quals no havien estat exposades.
L’exposició ofereix una oportunitat única per descobrir el fons artístic del Museu Municipal d’Alzira i explorar la diversitat del color i la forma.
“MUMA en Gran Format”, que reuneix unes 30 obres de gran format de 11 artistes valencians contemporanis, des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat.
Entre els creadors representats hi ha Manolo Boix, Antonio Espinar, Joan García Ripollés, Rafael Armengol, Rosa Torres, Joaquim Michavila, Adrià Pina, Josep Vanaclocha, Josep Francés, Vicent Marco i Mar Revert, amb obres que mostren diferents enfocaments del color, la forma i l’expressió artística.
Moltes peces mai havien estat exposades anteriorment, la qual cosa converteix la mostra en una oportunitat única per descobrir part del fons artístic del museu.
L’exposició es pot visitar de dimarts a dissabte, d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, i diumenges d’11.00 a 13.30 hores. El regidor Xavi Pérez anima a tots els visitants a gaudir de la riquesa i diversitat de l’art valencià en gran format.