Un de cada quatre valencians admet que no s’alimenta bé, segons una enquesta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes
Un de cada quatre valencians reconeix que no menja de manera saludable; experts ofereixen eines pràctiques per millorar l’alimentació i fer-la assequible.
Amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació, el Col·legi ha organitzat la jornada “Plats nutritius per a totes les butxaques”, a la qual han assistit més de 200 persones.
Segons l’enquesta, un de cada quatre valencians reconix que no porta una alimentació saludable. Els motius principals són alimentació desordenada, menús repetitius i falta de fruites i verdures.
La jornada inclou un taller teòric-pràctic i una taula redona amb experts en nutrició, gastronomia i agricultura, on els participants aprenen a planificar menús equilibrats i comprar productes de temporada i proximitat.
S’ha destacat que els grups més vulnerables són xiquets i persones majors de 45 anys. En la població infantil, la taxa d’obesitat ja arriba al 18%. En adults, les verdures desapareixen sovint dels sopars, afectant la qualitat de l’alimentació.
El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes recalca que menjar bé no ha de ser un luxe, i que l’objectiu és oferir eines pràctiques per fomentar una alimentació equilibrada, saludable i assequible, millorant la salut i qualitat de vida de la població valenciana.