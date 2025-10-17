Alginet comença el projecte per a la construcció d’un nou CEIP a la població

El CEIP Blasco Ibáñez d’Alginet és encara un dels espais més afectats pels efectes de la DANA d’octubre del 2024, un episodi meteorològic que va deixar greus conseqüències en diversos punts del municipi.
En aquest centre educatiu, a més de les plujes torrencials, el pas d’un tornado va provocar desperfectes estructurals molt importants, deixant l’edifici en un estat completament irreparable.
Des d’aquell moment, les classes es van traslladar de manera provisional a aules prefabricades situades a l’Hort de Feliu, on l’alumnat i el professorat continuen amb l’activitat lectiva a l’espera de la reconstrucció del centre.
Després de mesos d’avaluacions i estudis tècnics, la Conselleria d’Educació ha presentat el projecte bàsic del nou col·legi, que es construirà en una ubicació més segura al nord del municipi, permetent canviar de lloc sense risc d’inundació.
L’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, ha destacat que el projecte contempla un centre més ampli i adaptat a les necessitats educatives actuals.
Segons les previsions, el projecte d’execució estarà finalitzat al desembre, la qual cosa permetrà iniciar el procés de licitació i començar les obres el juny de 2026. Si es compleixen els terminis, el nou CEIP Blasco Ibáñez podria obrir les seues portes per al curs 2028-2029, retornant a la comunitat educativa un espai renovat, segur i pensat per al futur de l’ensenyament a Alginet.