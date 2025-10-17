Carcaixent celebra la Festa en honor a la Mare de Déu d’Aigües Vives amb actes religiosos i festius.
La festivitat commemora el 775è aniversari de la troballa de la imatge i el 75è de la Coronació Pontifícia, amb reconeixement d’Interès Turístic Provincial.
Ahir, dijous 16 d’octubre, Carcaixent va celebrar amb gran fervor la festivitat de la Mare de Déu d’Aigües Vives, patrona de la localitat. Este any, la celebració va adquirir una rellevància especial en conmemorar el 775è aniversari de la troballa de la imatge de la Mare de Déu d’Aigües Vives i el 75è aniversari de la seva Coronació Pontifícia.
A més, la festivitat ha adquirit rellevància especial, ja que la Generalitat Valenciana ha reconegut esta festa d’Interès Turístic Provincial, destacant la seua singularitat i el seu valor cultural i patrimonial, reforçant la riquesa cultural, religiosa i patrimonial de la festa, posant en relleu la identitat de Carcaixent com a fusió de tradicions.
La jornada va començar amb un volteig de campanes i el tret de 21 salves en honor a la Mare de Déu. A continuació, es va celebrar una missa solemne a la Parròquia de l’Assumpció.
A mig dia, va tindre lloc la Festa del Pasdoble al Passeig, amb la participació de diverses formacions musicals locals.
La processó que va recórrer els principals carrers de la ciutat, amb la imatge de la Mare de Déu d’Aigües Vives i la de Sant Bonifaci Màrtir, va finalitzar amb un espectacular castell de focs artificials a la Plaça Major.
Amb estos actes, Carcaixent ha tornat a demostrar la seua profunda devoció i estima per la seua patrona, mantenint viva una tradició que forma part essencial de la seua identitat i patrimoni, reafirmant la seua aposta per mantenir vives les arrels locals, atraure visitants i reforçar el vincle de la comunitat amb la seua història i espiritualitat.