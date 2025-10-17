Fotocine González dona el seu arxiu documental a l’Ajuntament d’Alzira

Fotocine González dona a l’Ajuntament d’Alzira un arxiu amb més d’un milió d’imatges que documenten la vida del municipi.
El fons, que inclou fotografies, vídeos, negatius i material professional, formarà part de l’Arxiu i el Museu Municipal per a la seua conservació i difusió.
1,5 milions d’imatges i equips fotogràfics des de principi de segle que passen a formar part de l’Ajuntament.
La història viva d’Alzira en fotografies des dels anys 70 es podrà vore a l’Arxiu Municipal, gràcies a la donació d’Alejandro González (Fotocine González) a l’Ajuntament d’Alzira. Es tracta d’una cessió gratuïta que recull imatges en paper, arxius i objectes que passen a l’arxiu i museu municipal.
El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, ha destacat que “és un acte altruista que enriqueix l’arxiu municipal i que ens retorna a la nostàlgia i romanticisme de la fotografia d’Alejandro i del seu equip”.
La donació implica un traspàs de la propietat i del seu ús de manera gratuïta, sense contraprestació econòmica directa, encara que requerirà un tractament i selecció crítica del fons, amb especial atenció a la propietat intel·lectual, la protecció de dades personals i el dret a la intimitat.
Alejandro González ha sigut descrit com “un notari del temps” i ha destacat la importància de conservar tant el material del seu estudi fotogràfic com més d’un centenar de llibrets de teatre familiars, que també quedaran per sempre en la memòria alzirenya. González ha recordat la seua experiència durant la pantanà, quan “acompanyat del notari del poble vam fotografiar les cases desfetes, les cues de gent per a agafar menjar i el fang que ho plenava tot”.
Es tracta d’un fons molt especial que compta amb 13.000 negatius, més d’un milió d’imatges, CDs amb fotografies digitals, pel·lícules, vídeos, càmeres antigues i altres objectes professionals, una gran varietat de material que forma part de la història d’Alzira.
L’arxiver municipal, Joan Carles Faus, ha destacat el bon estat i l’organització del fons. Ara, l’Arxiu haurà de digitalitzar-lo i posar a disposició de la ciutadania el material d’interés històric, tenint en compte la protecció de dades. “Cal fer un filtrat, visualitzar, digitalitzar, catalogar i incloure el material en la fototeca alzirenya. Més endavant es prepararà una mostra que il·lustrarà la vida social, les tradicions i les fites històriques de la ciutat”.