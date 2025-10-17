L’Ajuntament de Cullera reorganitza les delegacions del govern municipal per a optimitzar la gestió

Cullera redistribueix les competències municipals per a reforçar àrees clau i millorar la coordinació.
L’alcalde Jordi Mayor manté íntegre l’equip de govern i aposta per una gestió més eficient i cohesionada.
La nova estructura manté íntegre l’equip de govern i redistribueix competències per a millorar la coordinació i impulsar projectes estratègics
CULLERA, 17 d’octubre de 2025.
L’Ajuntament de Cullera, presidit per l’alcalde Jordi Mayor, ha aprovat una reorganització de les delegacions de l’equip de govern municipal amb l’objectiu de millorar la coordinació de la gestió i continuar avançant en els projectes estratègics per al desenvolupament de la ciutat.
La nova distribució manté íntegrament el mateix equip d’edils, però redistribueix algunes responsabilitats per a optimitzar els recursos i reforçar àrees prioritàries per al municipi.
Nous canvis en les regidories
Entre les principals novetats, la regidora Marta Tur, cinquena tinenta d’alcalde i fins ara responsable de Serveis Econòmics, Règim Interior, Patrimoni i Agutzils, assumeix també les competències de Serveis Socials Integrats i Residència Municipal, àrees considerades fonamentals per a l’atenció a les persones i la cohesió social.
D’altra banda, el regidor Javier Cerveró, quart tinent d’alcalde, afegix a les seues actuals responsabilitats —Policia Local i Trànsit, Protecció Civil, Agricultura, Prat i Pesca, i Falles— la nova competència en Esports, amb la finalitat d’impulsar l’activitat esportiva i les instal·lacions municipals.
Així mateix, el regidor Ricardo Fenollar, que fins ara estava al capdavant de l’àrea d’Esports, es centrarà a partir d’ara en la direcció i gestió de Sanitat i Drogodependències, tasques que fins a la data exercia la regidora Susi Melià.
Continuïtat i compromís amb la ciutadania
La resta de membres del govern local mantenen les seues àrees delegades, i les tinences d’alcaldia queden establides en el següent ordre: Sílvia Roca, Salvador Tortajada, Débora Marí, Francisco Javier Cerveró, Marta Tur i Susi Melià.
Segons fonts municipals, esta reorganització respon a la voluntat de millorar l’eficiència administrativa i continuar complint amb el compromís adquirit amb la ciutadania, consolidant un model de govern “estable, coordinat i orientat al servei públic”.