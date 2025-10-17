RIBERA
MENUL@N: La solució intel·ligent per al teu restaurant, bar o cafeteria

Gestiona comandes, cobraments i personal de manera eficient amb un sol sistema tàctil

Optimitza el teu restaurant, bar o cafeteria amb informes en temps real i connexió directa amb cuina

Encara gestiones comandes i cobraments de manera manual? És l’hora d’optimitzar el teu negoci!

MENUL@N és el programari tàctil per a hostaleria que et permet tenir tot sota control de forma ràpida, intuïtiva i eficient.

Amb MENUL@N podràs:

  • Gestionar comandes i cobraments des de qualsevol punt de venda.
  • Controlar estoc i magatzem amb actualització automàtica.
  • Connectar directament amb cuina per agilitzar els serveis.
  • Gestionar personal i vendes per empleat.
  • Consultar informes i estadístiques en temps real per millorar els resultats.

Tot en un únic sistema, adaptat a les necessitats reals de bars, restaurants i cafeteries.

A més, amb GPS Informatics disposes de:

  • Instal·lació i formació gratuïtes.
  • Suport tècnic personalitzat.
  • Actualitzacions constants perquè mai et quedes enrere.

Modernitza el teu local i simplifica la gestió amb MENUL@N!
📞 Truca al 962 534 068 i informa’t sense compromís.

