Sueca commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb activitats a la plaça de l’Ajuntament

Entitats i institucions unides per visibilitzar la salut mental i trencar estigmes
L’alumnat participa en la Biblioteca Humana per fomentar el diàleg i la tolerància
L’acte es va ajornar la setmana passada a causa de la pluja
El municipi de Sueca ha celebrat aquest matí, a la plaça de l’Ajuntament, el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que es va haver d’ajornar la setmana passada a causa de les condicions meteorològiques.
La commemoració ha estat organitzada per l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental Ribera Baixa (AFEM RB), la Fundació SASM, que atén persones amb trastorn mental greu, i el Servei d’Atenció i Seguiment de Malalties Mentals de l’Ajuntament (SASEM).
Durant l’acte, s’ha realitzat la lectura d’un manifest amb la participació d’usuaris dels tres recursos assistencials, l’alumnat de l’institut Joan Fuster i l’alcalde, Julián Sáez, qui ha destacat que la jornada “busca posar l’accent en la importància de cuidar-nos, de trencar estigmes i de construir, entre tots i totes, una societat més humana i empàtica”.
L’alcalde ha subratllat la necessitat de parlar obertament sobre la salut mental i de defensar-la com una part fonamental del benestar i la dignitat de les persones. També ha agraït a les entitats i professionals implicats la seua dedicació en acompanyar i empoderar les persones amb problemes de salut mental i les seues famílies, oferint oportunitats reals d’inclusió i desenvolupament personal.
Missatges dels participants
Durant la lectura del manifest, José Ramón Garzarán i Antonio Perona, d’AFEM RB, han reclamat “mesures de prevenció, enfortir les xarxes de suport comunitari, millorar els serveis d’atenció i fomentar una cultura basada en l’empatia, la cura mútua i la reconstrucció col·lectiva”. També han demanat un increment dels recursos públics destinats a la salut mental a Espanya “per garantir un accés global, gratuït i universal a aquests serveis”.
Per la seua part, M.a Luz Novella, usuària de la Fundació SASM, ha destacat que “la salut mental és un dret fonamental, no un privilegi ni un luxe. Compartir vulnerabilitat és un acte de valentia col·lectiva. Defensar la salut mental és un compromís ètic i social que ens correspon a tots i totes”.
L’alumnat de l’institut Joan Fuster ha participat també en l’activitat Biblioteca Humana, que pretén, sota la premissa de no jutjar un llibre per la portada, establir diàlegs amb els usuaris dels recursos de salut mental per afavorir la comprensió de la diversitat i la tolerància.