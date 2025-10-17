Torrent Excellent celebra la seua segona edició amb la participació de 250 alumnes de primer de Batxillerat dels principals centres educatius de la ciutat.
Sis joves del municipi comparteixen trajectòries professionals per motivar i orientar els estudiants.
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Torrent, ha reunit a sis jóvens del municipi que han compartit les seues trajectòries professionals per a orientar i motivar als estudiants. L’alcaldessa Amparo Folgado ha destacat que “el futur es construeix amb esforç, passió i valentia”.
La jornada ha comptat amb col·loquis, exemples reals i missatges que han connectat amb l’alumnat. Una iniciativa que creix i consolida el compromís de Torrent amb els seus jóvens.