Torrent inaugura The Champions Burger Smash Edition

22 restaurants competeixen per coronar la “Millor smash burger d’Espanya” al Parc Central
El festival gastronòmic arriba per primera vegada a Torrent amb entrada gratuïta durant 18 dies
Torrent torna a situar-se en el mapa dels grans esdeveniments gastronòmics amb la inauguració oficial de The Champions Burger Smash Edition, el major festival d’hamburgueses del país, que arriba per primera vegada a la ciutat per quedar-se durant 18 dies, del 16 d’octubre al 2 de novembre, al Parc Central amb entrada totalment gratuïta.
El certamen, que busca coronar la “Millor smash burger d’Espanya”, aterra a Torrent després d’haver conquerit centenars de milers de persones en les seues anteriors parades per tot el país.
L’esdeveniment ha sigut inaugurat oficialment per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, qui ha realitzat el tradicional tall de cinta junt als regidors de l’equip de govern.
En aquesta edició, 22 restaurants competeixen amb les seues propostes gourmet, set d’ells de la Comunitat Valenciana. Els xefs participants hauran de demostrar el seu talent dominant la tècnica smash, una innovadora forma de cuinar la carn, en què es pressiona sobre la planxa calenta en forma de disc, aconseguint un exterior cruixent i caramel·litzat i un interior suculent ple de sabor.
Torrent es converteix així en la tretzena parada del circuit nacional Smash.