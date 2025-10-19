Agricultura anticipa 39 milions d’euros en ajudes de la PAC a 27.931 agricultors i ramaders

El 80% dels agricultors i ramaders ja han rebut l’avançament de les ajudes, amb un increment del 39% respecte a 2024
La Conselleria simplifica els tràmits i elimina l’obligació d’aportar fotografies georeferenciades per a agilitzar la gestió de la PAC
Miguel Barrachina,Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
El 80% dels beneficiaris reben ja l’avançament, una xifra rècord en el nivell de cobertura
L’import transferit augmenta un 39% respecte a l’any anterior
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat que la Conselleria ha anticipat aquesta setmana un total de 39.065.682 euros a 27.931 agricultors, corresponents a les ajudes de la Sol·licitud Única de la Política Agrària Comuna (PAC).
Barrachina ha explicat que les ajudes van començar a abonar-se dijous passat, 16 d’octubre, coincidint amb el primer dia hàbil en què es permet efectuar l’avançament d’estes ajudes europees. “Ho fem per a donar suport al sector primari, contribuir a la seua liquiditat i millorar, en la mesura del possible, la seua situació, ja que som conscients de les dificultats que travessen molts agricultors i ramaders per a tirar avant les seues explotacions”, ha assenyalat el conseller.
“Hem arribat al 80% de les persones amb dret a rebre l’ajuda, la qual cosa suposa un rècord històric en el nivell de cobertura. A més, la quantitat transferida representa un increment del 39% respecte a l’any passat”, ha destacat Barrachina.
El pagament de l’avançament de les ajudes directes de la PAC s’estendrà fins al 30 de novembre, i a partir de l’1 de desembre començaran els abonaments per a completar l’import total de les ajudes.
El termini ordinari per al pagament del saldo finalitzarà el 30 de juny de 2026, encara que la Conselleria transfereix els fons abans, en el moment en què els expedients han superat els tràmits administratius corresponents.
Barrachina també ha remarcat l’esforç de simplificació administrativa que està duent a terme la Conselleria per a facilitar la tramitació dels expedients. Entre les mesures adoptades, ha subratllat “l’eliminació de l’obligació d’aportar massivament fotografies georeferenciades per part dels agricultors i ramaders, així com la flexibilització en l’exigència del quadern digital d’explotació”.
Finalment, el conseller ha explicat que amb estes mesures “es busca pal·liar els efectes derivats de l’aplicació de la PAC 2023-2027, que ha suposat un important esforç d’adaptació per a bona part del sector primari valencià davant les noves exigències d’esta política”.
Ajudes per províncies
Per províncies, l’avançament al sector primari d’Alacant ascendeix a 8.201.793 euros, amb 5.824 beneficiaris. En Castelló, s’han transferit 8.765.106 euros a 6.585 agricultors i ramaders, mentre que en València són 15.522 els beneficiaris que perceben un total de 22.098.783 euros.