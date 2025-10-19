La Fe i el Doctor Balmis, hospitals de referència en cirurgia òssia d’alta complexitat

Sanitat reforça l’atenció especialitzada en deformitats i allargament d’ossos
Cada centre tracta prop de 200 pacients a l’any amb tècniques quirúrgiques avançades
La concentració de casos en estes unitats garanteix un abordatge eficaç, segur i especialitzat de les malformacions musculoesquelètiques
Cada hospital atén prop de 200 pacients a l’any amb cirurgies d’elongació o correcció òssia
La Conselleria de Sanitat ha designat l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital General Universitari Doctor Balmis com a unitats de referència d’Allargament i Tractament de Deformitats de Membres d’Alta Complexitat.
Aquesta resolució té com a objectiu millorar l’atenció a pacients amb patologies musculoesquelètiques complexes en tota la Comunitat Valenciana.
Segons Sanitat, la concentració de pacients en unitats altament especialitzades i amb experiència en tècniques quirúrgiques d’elongació òssia garanteix una assistència més eficaç, eficient i segura. La designació, que té una validesa de cinc anys, s’ha basat en estrictes criteris de qualitat establerts amb grups d’experts.
Els hospitals acreditats donaran cobertura a tot el territori valencià, beneficiant pacients dels diversos departaments de salut.
El gerent de la Agrupació Sanitària Interdepartamental València Sud i de La Fe, José Luis Poveda, ha destacat que “aquesta acreditació revalida la capacitat de La Fe per oferir una atenció integral i de qualitat als pacients”.
Per la seua part, el gerent de la Agrupació Sanitària Interdepartamental Alacant Centre, Francisco Soriano, ha assenyalat que “aquesta referència reconeix el treball d’un equip multidisciplinari consolidat en l’abordatge de pacients amb deformitats musculoesquelètiques complexes”.
Ambdós centres compten amb serveis especialitzats de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i de Medicina Física i Rehabilitació, així com equips de Fisioteràpia, Infermeria i Psicologia, que ofereixen una atenció integral abans i després de la cirurgia.
L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de pacients amb malformacions òssies congènites o adquirides, tant en edat pediàtrica com adulta, i garantir un tractament multidisciplinari d’alta qualitat.