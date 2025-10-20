Albalat de la Ribera celebra el 50 aniversari de la seua gran Entrada de Moros i Cristians
El passat dissabte 18 d’octubre, Albalat va viure la seua gran entrada de Moros i Cristians amb motiu del 50 aniversari de la celebració.
Diversos actes commemoratius previstos es van haver de cancel·lar per la pluja, inclòs un reconeixement a les persones que van iniciar la festa i als participants històrics de les comparses.
Abans de la gran entrada, va destacar la tradicional Entrada de Bandes, culminant amb la interpretació conjunta de la marxa mora “Ximo” sota la direcció de Santiago Durà.
Una festa que traspassa generació rere generació i que, malgrat la pluja, manté viva la il·lusió i l’esperit de tots els participants.
Passió, música i germanor fan d’Albalat un referent festiu on la tradició continua més viva que mai.