Algemesí acull el XXVII Open International d’Escacs de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Algemesí ha acollit este cap de setmana la XXVII edició de l’Open Internacional d’Escacs de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Organitzat per l’Ajuntament i el Club d’Escacs d’Algemesí amb la col·laboració de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, el torneig va reunir 64 jugadors de diferents categories i parts del món, alguns fins i tot amb títols internacionals.
Esta nova edició de l’Open arriba, a més, en el context de la celebració del 550 aniversari del naixement dels escacs moderns a València, amb la publicació del poema Scachs d´amor al 1475 i la primera descripció mundial del moviment de la dama o reina.
El cubà Dexter Docampo, Mestre FIDE del club de Meliana, va resultar el gran vencedor del torneig, que també va repartir trofeus al 2n, 3r, 4t i 5é classificats generals i als primers classificats veterà, local i comarcal, així com als primers llocs de les categories d’ELO Sub 2000, Sub 1800 i Sub 1600 i, per edats, Sub 14, Sub 12, Sub 10 i Sub 8.
Des del consistori municipal, asseguraven que Algemesí sempre tindrà les portes obertes per celebrar esdeveniments d’este tipus.
Amb tot, l’Open de la Mancomunitat continua consolidant-se com una cita imprescindible per als amants dels escacs, oferint una oportunitat única per compartir experiències, fomentar el talent i impulsar este esport a tots els nivells.