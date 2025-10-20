Alzira s’acomiada de les falleres majors de l’exercici 2024 – 2025
Alzira s’acomiada de les falleres majors de l’exercici 2024 – 2025: Ana Maria Justo i Valeria López.
Durant el dissabte 18 d’octubre, les màximes representants de la festa se van acomiadar de tots els alzirenys i alzirenyes en un acte ple d’emocions i records.
El Gran Teatre d’Alzira es va omplir per a viure una vesprada molt especial en què es van repassar els moments més significatius del seu regnat, des de la seua proclamació fins a les vivències compartides amb el món faller durant tot l’any.
Amb paraules plenes d’agraïment, Ana Maria i Valeria van dedicar unes emotives paraules a les seues famílies, comissions i a la Junta Local Fallera, destacant el suport rebut i la il·lusió amb què han viscut aquesta experiència única.
L’acte va comptar també amb la presència de les autoritats municipals i de la presidenta de Junta Local Fallera, que van reconéixer la seua dedicació i el seu paper com a ambaixadores de la festa més arrelada de la ciutat.
Amb aquest comiat, Alzira posa punt final a un exercici faller ple d’emocions, preparant-se ja per rebre a les noves representants del 2025 – 2026, Lluch i Alba, que prendran el relleu per continuar escrivint la història de les Falles d’Alzira.