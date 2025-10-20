El Consorci de la Ribera impulsa el projecte europeu EMMA per millorar la coordinació del voluntariat en emergències climàtiques
El Consorci de la Ribera impulsa EMMA, un projecte europeu per millorar la coordinació del voluntariat en emergències climàtiques
La iniciativa formarà personal municipal, integrarà noves tecnologies i reforçarà la participació ciutadana davant catàstrofes
El Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha posat en marxa el projecte europeu EMMA, finançat per la Unió Europea a través d’ERASMUS+, amb l’objectiu de reforçar la gestió i coordinació del voluntariat durant emergències climàtiques en municipis xicotets i mitjans.
En aquest projecte, el Consorci actua com a coordinador i compta amb la participació de l’Ajuntament de Cullera i quatre socis internacionals: Consorzio Scuola Comunità Impresa (Itàlia), Telewandre ApS (Dinamarca), Universitatea Lucian Blaga (Romania) i Lake Plastira (Grècia).
Objectius principals d’EMMA:
- Formar el personal municipal en la coordinació dels voluntaris durant operacions de socors.
- Implementar sistemes per registrar i gestionar voluntaris, planificar recursos i necessitats i millorar la comunicació amb la ciutadania.
- Establir protocols de seguretat física i psicològica per a les persones voluntàries.
- Reforçar la coordinació amb ONG i organismes de protecció civil.
- Fomentar la motivació i participació en el voluntariat.
- Incorporar tecnologies com intel·ligència artificial i realitat augmentada.
El projecte també pretén millorar les pràctiques organitzatives dels municipis, les competències del personal municipal i la preparació de la comunitat davant catàstrofes climàtiques. Els materials desenvolupats seran accessibles públicament i es podran utilitzar en formació ciutadana una vegada finalitze EMMA, que tindrà una durada de 24 mesos.