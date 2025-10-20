El Consorci Ribera i Valldigna augmenta un 20% el seu pressupost per fer front a la normativa europea de residus
L’increment pressupostari del 20% permetrà adaptar-se a la nova normativa europea i afrontar els majors costos de tractament i transport de residus.
El Consorci reforça la separació de residus orgànics i aposta pel compostatge agrícola per reduir l’impacte ambiental.
El Consorci Ribera i Valldigna ha aprovat un augment del 20% en el pressupost per al pròxim exercici per adaptar-se a la nova normativa europea en matèria de residus.
La normativa restricte l’ús agrícola del material orgànic dels residus del contenidor gris, que abans s’utilitzava com a abonament, i una part haurà de ser depositada en abocador, augmentant els costos de tractament i transport, inclòs l’impost mediambiental dels gasos d’efecte hivernacle.
És més necessari que mai separar correctament els residus orgànics al contenidor marró, convertint-los en compost per al sector agrícola i reduint costos de transport i tractament.
En els últims anys, la normativa s’ha tornat més estricta i costosa per a ajuntaments i ciutadania, amb l’objectiu de fomentar la correcta separació de residus i reduir l’impacte ambiental.