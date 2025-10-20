El resultat de quatre informes forenses podria elevar a 233 les víctimes mortals de la DANA

Quatre informes forenses podrien incrementar a 233 la xifra oficial de víctimes mortals de la DANA
La investigació judicial analitza la relació entre els decessos posteriors i les conseqüències de les inundacions
La jueza de Catarroja que instrueix la causa penal sobre la gestió de la DANA del 29 d’octubre de 2024 està pendent de rebre quatre informes forenses que, segons les seues conclusions, podrien augmentar la xifra oficial de víctimes mortals fins a 233, és a dir, quatre més de les registrades actualment.
Entre els informes pendents hi ha el de la mort d’una dona el 6 de novembre de 2024 a l’Hospital de la Ribera, a Alzira, per la qual el seu fill va sol·licitar que fos reconeguda com a víctima de la catàstrofe. També s’està valorant el cas d’un home mort el 26 de novembre de 2024, per la mateixa petició del seu fill.
A més, hi ha dos informes més relacionats amb la mort de dues dones residents en un geriàtric de Paiporta, que van morir dies després de les inundacions en hospitals de València: una el 3 de novembre al Clínic i l’altra tres dies després al Hospital Doctor Peset. Aquest mateix geriàtric va registrar la mort d’altres sis persones durant les riades.
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha informat que la instructora ha ordenat aquests informes per a determinar si existeix relació de causalitat entre els decessos i les circumstàncies sofertes durant la DANA.