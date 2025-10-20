El sector arrosser valencià reclama etiquetatge clar amb país de cultiu i lloc d’envasament
Els arrossers valencians reclamen que les etiquetes indiquen clarament el país de cultiu i el lloc d’envasament
LA UNIÓ advoca per transparència, protecció del productor local i controls més estrictes sobre les importacions
Una enquesta de LA UNIÓ Llauradora entre arrossers valencians revela que el 96% del sector considera molt important que els paquets d’arròs indiquen el país de cultiu i el lloc d’envasament.
Actualment, l’etiquetatge només obliga a indicar el lloc d’envasament, però no el país on s’ha cultivat l’arròs, fet que genera confusió i competència deslleial davant les importacions de tercers països. El 98% dels enquestats afirma que aquesta mesura protegiria el productor valencià i europeu, i el 76% reclama informació addicional com la varietat o el mètode de cultiu.
Segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ:
“Els consumidors han de poder saber d’on procedeix el que compren i els productors han de competir en igualtat de condicions. La transparència en l’etiquetatge és un dret del consumidor i una eina essencial per protegir els que produeixen amb criteris socials, sanitaris i mediambientals exigents”.
A partir de les conclusions de l’enquesta, LA UNIÓ reclama a les institucions europees i estatals:
- Modificar la normativa actual per exigir obligatòriament i de manera visible el país de cultiu en tots els envasos d’arròs.
- Reforçar els controls sobre les importacions per evitar competència deslleial.
- Potenciar la Denominació d’Origen “Arròs de València” com a símbol de qualitat, sostenibilitat i proximitat.
Recentment, l’organització va sol·licitar a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme una investigació sobre les etiquetes d’arròs de marques com La Fallera i SOS, per no incloure l’origen i induir a error al consumidor. A més, en reunions a Brussel·les amb la DG SANTÉ, es va traslladar que les etiquetes amb símbols valencians sense garantia de l’origen poden induir a error i han d’incloure clarament el país de cultiu.