Fi al deute de la pantanada de Tous després de més de quatre dècades
El Govern condona 400.000 euros en deutes i posa fi a més de quatre dècades de reclamacions posteriors a la pantanada de Tous.
La mesura tanca un capítol històric per a la Ribera del Xúquer, protegint els damnificats més vulnerables de la tragèdia de 1982.
El Govern d’Espanya ha posat fi al darrer capítol econòmic de la tragèdia de la pantanada de Tous de 1982, que va inundar desenes de pobles de la Ribera del Xúquer i va deixar un rastre de destrucció material i emocional.
La mesura exclou una desena de damnificats amb recursos suficients segons criteris de vulnerabilitat.
Durant dècades, diversos decrets havien intentat solucionar la situació, però reclamacions de l’ICO exigien capital i interessos acumulats durant més de 40 anys, sovint superant l’import original dels préstecs.
El treball conjunt entre el Col·legi d’Advocats i les administracions ha permès condonar aproximadament 400.000 euros en deutes, posant fi així a un capítol històric per a la comarca.
Amb aquesta decisió, el Govern busca tancar definitivament un episodi dolorós i recuperar la dignitat de les persones més vulnerables afectades per la catàstrofe, posant un punt final a 43 anys d’incertesa i deute acumulat.