La Generalitat ofereix un curs online gratuït sobre prevenció de catàstrofes naturals

La Generalitat llança un curs online gratuït per aprendre a prevenir catàstrofes naturals
La formació pràctica inclou kits d’emergència, pautes d’actuació i accés a mapes de risc per a la ciutadania
La Vicepresidència Segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social de la Generalitat ha posat en marxa, dins de les iniciatives del Plan Endavant, un curs formatiu de 10 hores, lliure i gratuït, sobre prevenció de catàstrofes naturals dirigit a la ciutadania. La matrícula ja està oberta a través del portal SAPS, on es pot realitzar la formació les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, al ritme de cada participant.
El curs té un caràcter eminentment pràctic i inclou consells i pautes d’actuació adaptades a diferents tipus de catàstrofes, com inundacions, incendis forestals, terratrèmols, maremots/tsunamis, riscos volcànics i fenòmens meteorològics adversos. També permet accedir al visor del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) per comprovar el risc de inundació de la pròpia llar.
Entre els continguts, es detalla el material que ha de tenir un kit d’emergència, com ara aigua embotellada, radio a piles, mapa físic, silbato, documents d’identitat, aliments no peribles, productes de primers auxilis, medicació habitual, llanterna, bateries externes, navalla i diners en efectiu. A més, es fomenta l’ús de fonts d’informació oficials amb contactes actualitzats de webs, aplicacions, xarxes socials i telèfons d’organismes competents.
Al final del curs, els participants poden fer un test de coneixements i obtindre un certificat de superació. Els continguts estan disponibles en valencià i castellà.
El director general del Plan de Recuperació, Rafael González, ha destacat que l’objectiu és facilitar de manera didàctica i senzilla pautes d’actuació davant una emergència i preparar la ciutadania per respondre millor davant qualsevol fenomen natural. González ha subratllat la importància de la informació oficial, l’anticipació, la capacitat de reacció i la formació de tota la població, aspectes centrals del Plan Endavant.
El curs es pot iniciar a través del portal SAPS: SAPS Generalitat