Mazón ressalta el paper de les universitats valencianes com a motor d’internacionalització, innovació i ocupabilitat
El nou campus Beihang Valencia Polytechnic Institute reforçarà la projecció global de la UPV i crearà oportunitats per a estudiants i empreses
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat la projecció internacional de les universitats públiques valencianes com a eina fonamental per a atraure talent, reforçar l’ocupabilitat i generar noves oportunitats empresarials per a la Comunitat Valenciana.
Després de reunir-se amb el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla, Mazón ha destacat els nous projectes de la institució acadèmica i ha posat en valor “la importància d’haver dotat el sistema universitari públic d’un pla pluriennal de finançament estable que aporte seguretat i capacitat per afrontar els reptes de futur”.
Beihang Valencia Polytechnic Institute: una aposta pel coneixement global
El president ha fet especial referència al Beihang Valencia Polytechnic Institute, un nou campus universitari a la Xina fruit de la col·laboració entre la UPV i la Beihang University, amb el suport de la Generalitat. Segons ha afirmat, este projecte “ens situa al nivell de les grans capitals del coneixement” i “marca un abans i un després en l’educació espanyola”, enfortint l’aposta valenciana per “la formació com a motor de desenvolupament, innovació i cooperació internacional”.
Mazón ha remarcat que “l’educació valenciana està preparada per competir, cooperar i liderar en l’àmbit internacional”, i ha reiterat el compromís del Consell amb la internacionalització del sistema universitari.
Un campus d’excel·lència a la Xina
El Beihang Valencia Polytechnic Institute, ubicat a Hangzhou (província de Zhejiang), oferirà dobles titulacions, beques i programes de pràctiques en un entorn d’innovació i alta tecnologia. Els estudis s’iniciaran el curs 2026-2027 i inclouran quatre graus universitaris, sis màsters i quatre programes de doctorat en àrees com enginyeria de comunicacions, informàtica, intel·ligència artificial i aeronàutica.
Mazón ha assegurat que el projecte “obri oportunitats reals per als estudiants i per a les empreses valencianes”, ja que permetrà que joves de la Comunitat “es formen, investiguen i convisquen en un entorn global d’excel·lència”.
Cooperació internacional i noves aliances
El president ha anunciat també que la UPV rebrà pròximament les claus de la ciutat de Miami com a reconeixement a la seua trajectòria internacional, “una mostra de la confiança i el prestigi de les nostres universitats públiques al món”.
Finalment, Mazón ha assenyalat que la combinació del projecte xinés i les aliances als Estats Units “representa la construcció de ponts de coneixement entre Europa, Àsia i Amèrica”, consolidant la Comunitat Valenciana com un referent global en educació, innovació i recerca.