Tymbals Di Percusión celebra 15 anys a Polinyà amb Música, Ritme i Solidaritat
Tymbals Di Percusión celebra 15 anys a Polinyà amb música, tallers i activitats solidàries
La jornada combina batucades, concerts i un berenar benèfic per fomentar la inclusió i la participació comunitària
L’acte d’obertura va començar amb els parlaments de Lucia Castroverde, co-directora, i Manuel Prieto, director artístic, que van donar la benvinguda i van recordar que era un dia per gaudir, compartir i donar suport a Tymbals, una formació de persones amb discapacitat intel·lectual, del desenvolupament o autisme, que utilitzen la música i la percussió per millorar la qualitat de vida i fomentar la inclusió.
Tot seguit, el recinte firal es va omplir de ritme amb un taller de batucada per als xiquets i xiquetes, organitzat pel mateix grup Tymbals. Els més menuts van aprendre a tocar instruments de percussió i van viure de prop l’esperit d’aquest col·lectiu tan especial.
A les dotze del migdia va començar la gran desfilada de batucades, que va arrancar des de la plaça del País Valencià i va recórrer els principals carrers del poble fins tornar al recinte firal. Allí es va donar la benvinguda a totes les colles participants i es van preparar les tradicionals paelles de germanor, amenitzades amb música de xaranga i un ambient festiu i solidari.
Ja de vesprada, es van dedicar unes paraules de suport a Gaza, i la festa va continuar amb el concert d’Els Coberts, una exhibició de batucades i un berenar solidari a benefici de Tymbals.
La jornada va finalitzar amb el concert de La Trocamba Matanusca, tancant un dia ple de música, emoció i solidaritat.