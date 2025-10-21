Alejandro González dona a l’arxiu municipal d’Alzira tot el seu fons fotogràfic

L’Arxiu Municipal d’Alzira amplia el seu patrimoni gràcies a una donació molt especial.
El fotògraf Alejandro González, de Fotocine González, ha cedit de manera gratuïta a l’Ajuntament tot el seu fons fotogràfic, una col·lecció que recull la història viva d’Alzira des dels anys setanta fins a l’actualitat.
La donació inclou més d’un milió d’imatges, 13.000 negatius, pel·lícules, vídeos, càmeres antigues i objectes professionals, a més d’una valuosa col·lecció de llibrets de teatre familiars. Tot aquest material passa ara a formar part del patrimoni municipal i serà conservat i digitalitzat per l’Arxiu i el Museu d’Alzira.
El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, ha destacat el caràcter altruista de la cessió i ha agraït a González “una aportació que enriqueix l’arxiu municipal i ens retorna a la nostàlgia i al romanticisme de la seua fotografia”.
El propi Alejandro González ha definit la seua feina com la d’un “notari del temps”, recordant moments històrics com la pantanà, quan va immortalitzar les cases desfetes, les cues per aconseguir menjar o el fang que ho cobria tot.
L’arxiver municipal, Joan Carles Faus, ha remarcat el bon estat i la gran organització del fons, i ha explicat que ara s’inicia el procés de digitalització i catalogació per a posar a l’abast de la ciutadania les imatges més representatives, sempre respectant la protecció de dades i els drets d’imatge.
Un llegat de gran valor històric i emocional que conservarà per sempre la memòria visual d’Alzira i de les seues gents.