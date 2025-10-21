Almussafes suma forces en la qüestació anual contra el càncer

Almussafes celebra la qüestació anual contra el càncer amb la participació de veïns i voluntaris.
La iniciativa aconsegueix recaptar més de 1.200 euros per a la investigació i sensibilització sobre la malaltia.
La junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Almussafes ha celebrat la tradicional qüestació anual contra el càncer al parc central.
L’activitat ha comptat amb la col·laboració de voluntàries i representants municipals, que han instal·lat el punt de recollida així com la hucha i les vidrioles solidàries, convidant els veïns i veïnes a col·laborar amb donatius i a difondre missatges de conscienciació.
Al llarg de l’any, la junta local organitza diverses activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població.
Gràcies a la generositat dels veïns i veïnes, s’ha aconseguit recaptar un total de 1.295,20 euros, que es destinarán a la investigació contra el càncer.